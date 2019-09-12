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пятница, 13 сентября 2019 07:00

Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз

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Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Люди будут получать то, что заслуживают. Добро вернется сторицей. Фото: stb.ua

13 сентября - удачный день для людей с практическим складом интеллекта. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не жалуйтесь на судьбу. Используйте любой шанс что-то изменить в своей жизни, - говорит астролог. - Многих шокирует результат. Люди будут получать то, что заслуживают. Добро вернется сторицей. Не стоит бояться снов и предчувствий. Доверьтесь судьбе. Удалите из дома хлам. Поищите новый стиль одежды или прически. Создайте что-то красивое и практичное собственными руками. Через практическое самовыражения к вам придет внутренняя гармонии. Плохо чувствовать себя будут кардиологические больные. Увеличится количество сердечных приступов. Проведите вечер в спокойной обстановке".

Овен

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Утром ожидайте перспективных финансовых предложений. Вечером сведите расходы к минимуму, чтобы не выбросить на ветер большую сумму.

Телец

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Имейте под рукой деньги для осуществления срочного ремонта.

Близнецы

Обстоятельства сложатся в вашу пользу. Даже с небольшой суммой в кармане сможете приобрести все необходимое. Не поддавайтесь эмоциям.

Рак

Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не уместно. Партнеры будут выявлять нерешительность в принятии важных решений. Не подгоняет их. Мудрее будет отложить разговор на пару дней.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно.

Дева

Расходы будут превышать заработки. Дополнительных финансовых взносов потребуют дети. Поищите новые средства экономии. Для встречи с любимыми не лучшее время. Свидание оставит неприятные ощущения.

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Весы

Заработанные деньги не попадут в ваши руки в полном объеме. Придется отказаться от некоторых расходов. Захочется новых впечатлений. Предложите партнерам небольшое путешествие.

Скорпион

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. Выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги. Не следует начинать лечение бесплодия. В ближайшее время оно будет мало результативным.

Стрелец

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги. Не засиживайтесь дома. Отдохните в дружеском обществе.

Козерог

Остро будет ощущаться одиночество. Восстановите переписку с приятными знакомыми. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Водолей

Ожидаемые доходы поступят вовремя. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам. Избегайте стрессовых ситуаций. Возможно резкое повышение артериального давления.

Рыбы

Что-либо изменить в личной жизни сейчас будет трудно. Позвольте событиям развиваться последовательно. Не отчаивайтесь. Не оставляйте без внимания боли в области почек. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

В сентябре Украину накроют магнитные бури. Эксперты назвали даты и рассказали, как к ним подготовиться.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
сентября

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