Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва проверяют на коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1071
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3861
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1710
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4707
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 900
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
5
12
12
7
6
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Видео
Все видео
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 414
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1071
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 675
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 14:13

Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва проверяют на коронавирус

  Комментировать
Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва проверяют на коронавирус
Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва госпитализировали. Фото: 5 канал

В российском Брянске с поезда Киев-Москва госпитализировали пятерых украинцев, у них взяли анализы на коронавирус.

Двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас лабораторные исследования анализов украинцев обрабатываются. В то же время в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне поезда Киев-Москва находятся еще шесть граждан Украины, которые отказались от госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии зафиксировали первую смерть от коронавируса

"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - говорится в сообщении.

В Брянске китаянку с высокой температурой сняли с поезда Киев - Москва и направили в инфекционную больницу. Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили от поезда и вместе с пассажирами поставили на карантин.

Впоследствии стало известно, что коронавирус в китаянки не обнаружили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва проверяют на коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 47434
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 27495
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17964
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 14130
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13536
Общество
Культовый сериал "Друзья" в мае вернется на экраны
Культовый сериал "Друзья" в мае вернется на экраны Просмотров: 117
В Новых Санжарах была спецоперация Москвы - эксперт
В Новых Санжарах была спецоперация Москвы - эксперт Просмотров: 1008
Болгария разрешила экстрадицию подозреваемого в убийстве Гандзюк
Болгария разрешила экстрадицию подозреваемого в убийстве Гандзюк Просмотров: 144
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
5
 Просмотров: 369
В Италии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Италии зафиксировали первую смерть от коронавируса Просмотров: 351
Больше всего комментируют
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
Голосов: 49102
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua