Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва проверяют на коронавирус

Пятерых украинцев с поезда Киев-Москва госпитализировали. Фото: 5 канал

В российском Брянске с поезда Киев-Москва госпитализировали пятерых украинцев, у них взяли анализы на коронавирус.

Двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас лабораторные исследования анализов украинцев обрабатываются. В то же время в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне поезда Киев-Москва находятся еще шесть граждан Украины, которые отказались от госпитализации.

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"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - говорится в сообщении.

В Брянске китаянку с высокой температурой сняли с поезда Киев - Москва и направили в инфекционную больницу. Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили от поезда и вместе с пассажирами поставили на карантин. Впоследствии стало известно, что коронавирус в китаянки не обнаружили.