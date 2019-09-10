Пятеро освобожденных из России украинцев нуждаются в жилье

Пятеро освобожденных из российского плена украинцев и их семьи нуждаются в жилье.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью телеканалу "Прямой".
"У нас есть пять человек, нуждающихся в предоставлении жилья. Это Олег Сенцов и его семья, Кольченко и его семья, Балух и его две семьи (поскольку у него есть сын, и у него есть внук), также Сизонович, Артур Панов, которому также нужно дать жилье, поскольку его дом расположен на оккупированной территории", - заявила Денисова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов о возвращении в Крым: "Только на танках"
7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 10 освобожденных пленников Кремля помиловали. А одного отпустили под личное обязательство.
Комментарии