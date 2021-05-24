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понедельник, 24 мая 2021 15:54

Пять вещей, которые не стоит оставлять в авто
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С приходом лета и повышение температуры воздуха нужно помнить, что есть несколько вещей, которые не стоит оставлять в автомобиле. Из-за нагрева от солнца они могут навредить машине.

Если оставить авто под прямыми солнечными лучами при температуре + 22°C, салон в течение часа нагреется до + 48°C. А в жаркий день некоторые части нагреваются до + 70°C. Некоторые вещи могут через такую ​​температуру даже взорваться. AutoOboz собрал список того, что не стоит оставлять в машине во время жары.

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Пластиковая бутылка с водой не взорвется, но, как сообщает ДСНС, может стать причиной пожара в автомобиле. Вода будет, как линза, сужать солнечные лучи и концентрировать их на одной точке. Температура в ее центре может достигать +120°C, чего достаточно, чтобы обивка сиденья и пластик в машине начали плавиться.

Автор: TSM
  Вода в авто может взорваться
Вода в авто может взорваться

А вот йогурт может взорваться. Он, как и другие кисломолочные продукты, из-за высокой температуры начинает "испаряться". Накопление газов внутри может привести к взрыву. Это не опасно, но салон может получить пятна и неприятные запахи.

Автор: vsyako.net
  Последствия после йогурта, который оставили в авто
Последствия после йогурта, который оставили в авто

Медикаменты вреда машине не нанесут, но сами испортятся, что может навредить здоровью человека. На большинстве лекарственных препаратов отмечается, что их можно хранить при температуре до 25°С. В жаре они могут потерять свои свойства или даже стать опасными.

Автор: sussex Insurance
  Медикаменты могут испортиться
Медикаменты могут испортиться

Гаджеты, которые работают от литий-ионного аккумулятора, могут взорваться за высокой температуры. Это, например, видеорегистраторы.

Автор: 130.com
  Видеорегистраторы из-за высокой температуры могут взорваться
Видеорегистраторы из-за высокой температуры могут взорваться

Также из-за жары могут взорваться и зажигалка, что может привести к пожару. Это касается как газовых, так и бензиновых зажигалок. Внутри них сохраняется горючее, и в тесной среде при высокой температуре оно может сильно расширяться.

Автор: Pinterest
  Зажигалки имеют свойство взрыватьсях
Зажигалки имеют свойство взрыватьсях

С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля Model S Plaid.

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