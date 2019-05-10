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пятница, 10 мая 2019 20:41

Пять лет ареста: в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова
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В Киеве в пятницу, 10 мая, прошла акция в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Активисты, журналисты, актеры, писатели, правозащитники и просто неравнодушные собрались в столичном Крещатом парке, они высадили на клумбах 800 канн. Об этом сообщает "Сегодня"

У растений установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Акция прошла под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

Как отмечается, 10 мая 2019 исполняется 5 лет со дня задержания Олега Сенцова.

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Активисты высадили 800 канн и установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Фото: КП СЗН Печерского района
Активисты высадили 800 канн и установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Фото: КП СЗН Печерского района
Активисты высадили 800 канн и установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Фото: КП СЗН Печерского района
Активисты высадили 800 канн и установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Фото: КП СЗН Печерского района
Активисты высадили 800 канн и установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Фото: КП СЗН Печерского района

Украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова арестовали 10 мая 2014-го в Симферополе. В августе 2015 года его приговорили в России к 20 годам заключения, обвинив в планировании терактов в аннексирована Крыму. Срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федарации в Лабытнанге.

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Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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