Пять лет ареста: в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

В Киеве в пятницу, 10 мая, прошла акция в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Активисты, журналисты, актеры, писатели, правозащитники и просто неравнодушные собрались в столичном Крещатом парке, они высадили на клумбах 800 канн. Об этом сообщает "Сегодня"

У растений установили таблички с именами украинцев, осужденных в России. Акция прошла под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

Как отмечается, 10 мая 2019 исполняется 5 лет со дня задержания Олега Сенцова.

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Украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова арестовали 10 мая 2014-го в Симферополе. В августе 2015 года его приговорили в России к 20 годам заключения, обвинив в планировании терактов в аннексирована Крыму. Срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федарации в Лабытнанге.