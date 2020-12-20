Пьяный мужчина "заминировал" ночной клуб

За содеянное 33-летнему местному жителю грозит до шести лет лишения свободы. Фото: bigmir.net

На Львовщине правоохранители задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании ночного клуба.

Ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс служба полиции Львовщины.

"Правоохранители обследовали помещение клуба и прилегающую территорию. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эвакуация людей не проводилась, поскольку заведение не работало.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 259 УК. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной службы здоровья Украины по адресу ул. Степана Бандеры, 19. На место инцидента выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.