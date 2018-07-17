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вторник, 17 июля 2018 07:22

Путин пригрозил странам, которые собираются в НАТО

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Путин пригрозил странам, которые собираются в НАТО
Путин заявил о "крайне негативной" реакции на вступление в НАТО Украины или Грузии. Фото: Корреспондент.net

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу возможного вступления в НАТО Украины или Грузии. Заверил, что реакция на это будет "крайне негативной".

Путина не устраивает вероятная близость вооруженных сил Североатлантического Альянса, сообщает издание "Foxnews".

"Для нас это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.

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Петр Порошенко в одном из ток-шоу рассказал о роли Путина в современной мировой политике. "Первая роль Путина - укрепление НАТО. Вторая - канцлер Германии заявила о резком увеличении оборонных расходов после аннексии Крыма. И призвала к этому лидеров всех стран-членов ЕС. Уже сейчас, без призывов Трампа, на 32 миллиарда евро выросли оборонные бюджеты стран и этот процесс будет продолжаться", - сказал президент Украины.

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