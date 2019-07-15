Путин попытается применить "молдавский сценарий" на выборах в ВР

Путин попытается повлиять на выборах в Верховную Раду. Фото: "Апостроф".

Президент РФ Путин может применить два сценария воздействия на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Глава Кремля может задействовать так называемый "молдавский сценарий", рассказал главный редактор сайта "Информационный сопротивление" Юрий Карин в интервью "Апострофу".

"Его суть состоит в навязывании Украине плана "федерализации", который до 2014 года активно продвигался "Украинским выбором" кума Путина – Виктора Медведчука. Он связан с насыщением политической арены Украины (особенно парламента) политиками, поддерживающими идею автономии Донбасса в составе Украины с дальнейшей ее федерализацией. Долгосрочный план, очередным этапом которого станут местные выборы в 2020 году, предусматривает углубление расколов внутри нашего общества за счет "парада автономий", а в перспективе должен привести к утрате суверенитета или территорий. Например, в виде "сухопутного коридора" в Крым", – рассказал Карин.

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Также Москва нацелена ослабить государственность Украины за счет нивелирования ее внешнеполитических усилий, развала сектора обороны и безопасности.

"Самое неприятное в этой ситуации - тот случай, если" молдавский сценарий "в Украине не сработает. Тогда Кремль применит другой сценарий -" стратегию хаотизации "ситуации в Украине. С задачей" максимум "- спровоцировать массовое гражданское противостояние в Украине (" война всех против всех ", чего им удалось добиться в Сирии и который прямо сейчас реализуется в Грузии). А это может стать поводом для вторжения" российских миротворцев "для предотвращения кровопролития и фактической оккупации страны русскими", - акцентировал он.

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