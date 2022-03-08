Путин может пойти на эскалацию боевых действий в Украине – американская разведка

Владимир Путин может начать эскалацию наступления в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

В ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев.

Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Руководители разведсообщества США допустили, что президент РФ Владимир Путин может начать эскалацию наступления в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями.

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и он может пойти на эскалацию", - сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс на ежегодных слушаниях комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам.

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По словам Хейнса, при такой высокой напряженности всегда существует вероятность "непреднамеренной эскалации". Она констатировала, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России.

"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, удвоит ставку и попытается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он отметил, что США активно обмениваются разведданными с Украиной.

Бернс также отметил, что он и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своих целей – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

По словам главы разведуправления Минобороны генерала Скотта Берриера, по предварительным оценкам на сегодняшний день количество погибших в ходе вторжения в Украину российских военных могло составить от 2000 до 4000.

Министерство юстиции США создало рабочую группу, расследующую деятельность российских олигархов.