"Путин ху*ло" и могила – хакеры взломали сайты российских СМИ и табло на заправке

Хакеры из Anonymous взломали сайты российских и белорусских государственных СМИ. Среди порталов, которые "легли", есть издание ТАСС, РБК, "Известия", "Коммерсант" и многие другие.

На стартовой странице в этих изданиях выбивает изображение могильного памятника на фоне российского флага. Написано количество убитых оккупантов в Украине за четыре дня войны – 5300.

"Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть", - говорится в обращении, размещенном на страницах этих изданий.

Также в Москве, на табло одной из электрозаправок, сегодня высвечиваются надписи на латинице: "Путин ху*ло" и "Слава Украине – Героям слава!".

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Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.