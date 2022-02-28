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вторник, 01 марта 2022 16:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович

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Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
"Путин понимает, что Российская империя невозможна без Украины", говорит Мирослав Маринович. Фото: vchasnoua.com

Президент России Владимир Путин хочет полного покорения Украины. Нельзя соглашаться ни на какие уступки из РФ. Об этом Gazeta.ua рассказывает Маринович Мирослав, проректор Украинского католического университета, участник Инициативной группы "Первого декабря".

"Путин все время хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет. И мне бы не хотелось, чтобы в Украине появились голоса, которые бы говорили: давайте закончим войну на любых условиях. Этого нам нельзя делать категорично. Даже согласиться на небольшие уступки означает, что при изменении обстоятельств Путин будет снова нападать. Украина должна понять, что это – решающий момент. Путинский режим должен упасть. И мы должны делать все для этого", – говорит Маринович.

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Так называемая "денацификация" Путина стала посмешищем по всему миру, говорит эксперт.

"Это пропагандистская выдумка. Мир понимает, что фашисты не сидят в Украине. А в Кремле. Именно Путина нужно денацифицировать. Потому что он хочет забрать все достижения Украины. Он хочет превратить Украину в анклав России, он его хочет унижать и наказывать все время", - говорит Маринович.

"Путин понимает, что Российская империя невозможна без Украины. Киев – главный инструмент легитимизации России. Без Киева Россия превращается в Московию", – говорит эксперт.

Президент страны-агрессора Владимир Путин называет условия, на которых готов завершить войну: признание российского суверенитета над Крымом; решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства"; обеспечение его "нейтрального статуса".

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

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