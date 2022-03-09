"Путин глух" - Верещук рассказала о сложностях в организации "зеленых коридоров"

Ирина Верещук рассказала о сложностях в организации гуманитарных коридоров. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук поделилась сложностями, с которыми сталкивается Украина во время организации гуманитарных коридоров.

Она отметила, что в настоящее время прорабатывается несколько механизмов эвакуации населения из Мариуполя Донецкой области. Первый – на Запорожье через Ореховое, Пологи, а второй – морской. Об этом Верещук сообщила в эфире "Радио Свобода".

По ее словам, посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не помогло.

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"Путин глух", – добавила она.

Министр надеется, что "зеленый коридор" удастся обеспечить после встречи глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и РФ Сергея Лаврова в четверг, 10 марта. Указала, что сейчас нет действенных инструментов влияния на РФ в этом вопросе. По мнению Верещук, таковой могла бы быть привязка давления санкций к открытию "зеленых коридоров".

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.