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понедельник, 24 августа 2020 10:53

Пусть дни тишины станут месяцами - что говорил Зеленский в поздравлении украинцам

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Пусть дни тишины станут месяцами - что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
Зеленский принял участие в молебне и поздравил украинцев с Дннем Нещалежности. Фото: Офис президента

Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор. Так обратился к украинцам с приветствием ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский. Торжества по случаю государственного праздника начались на Михайловской площади. Глава государства сначала возложил цветы к мемориалу павших за Украину.

"И не важно, кто атакует - агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди из патриотизма. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим . Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба - не мешать . У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это да не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед, - говорит президент.

Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщение от Генерального штаба Украины, смс о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой, что цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых - 0, погибших - 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорош. Так, перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не прячут своих героев. 29 дней как не плачут мамы. 29 дней как жены и дети слышат в трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой".

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Сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном. Пусть дни тишины станут месяцами, месяцы - годы, годы - веками, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит, потому что посылаем просьба к небу именно с этого, знакового места - Софийской площади. Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания общины и принимали все важные решения. Здесь приветствовали гетмана Хмельницкого с победой, здесь провозглашали Акт Воссоединения и Соборности Украины. Здесь, в 43-м году отмечали изгнание нацистов из Киева. А в августе 91-го здесь состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, именно здесь мы отмечаем 29-ю годовщину ", - говорил Владимир Зеленский.

После этого вручил государственные награды.

Официальные торжества начались на Михайловской площади в Киеве церемонией чествования памяти павших защитников Украины. После выступления президента состоялся концерт, где украинские исполнители пели песни друг друга, которые были хитами за 29 лет Независимости. Часть песен исполняли на русском.

Предлагаем посмотреть онлайн-трансляцию торжеств

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Дата
24
августа

Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках

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