Экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство Георгия Гонгадзе. Фото: kyivpost.com

Бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.

66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд, пишет Kyiv Post.

Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин. Теперь уверяет, что "превысил полномочия".

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права давать мне пожизненное", заявил Пукач.

Он также подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет.

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В 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.

Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Его тело нашли в ноябре того же года в лесу Киевской области. В 2009 году нашли остатки черепа. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве. 29 января 2013 Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий. В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области. Заказчиков убийства до сих пор не наказали.