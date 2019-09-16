Бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.
66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд, пишет Kyiv Post.
Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин. Теперь уверяет, что "превысил полномочия".
"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права давать мне пожизненное", заявил Пукач.
Он также подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет.
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В 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.
Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.
Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.
Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Его тело нашли в ноябре того же года в лесу Киевской области. В 2009 году нашли остатки черепа. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
29 января 2013 Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
Заказчиков убийства до сих пор не наказали.
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