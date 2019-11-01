Пуховик или шорты: какую погоду ожидать в первые выходные ноября

Погода будет переменчивой, но в целом теплой. Фото: media.ru

В Украину идет мощный теплый циклон с Атлантики, который вытеснит холодный воздух.

Со 2 ноября на большей части территории страны температура повысится, сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook.

"На незначительно, но все же очень уже будет +6 +11 градусов. Холодным пока останется Восток Украины: +3 +6 градусов. И ближайшая ночь еще поморозит, -2 -8 градусов. Но и это зимнее кокетство вот-вот прекратится. В воскресенье и на следующей неделе тепло в Украине повалит мощно, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов!", - написала она.

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В субботу в западных областях пройдут дожди. На остальной территории Украины будет сухо с переменной облачностью.

"Осторожно! Завтра-послезавтра в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер. В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5 +8 градусов. В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов", - говорит синоптик.

Не нужно ходить под старыми ветвистыми деревьями и взвешивайте, где лучше припарковаться.

"С начала следующей недели потепление усилится. Изменение погоды может повлиять на самочувствие, не пытайтесь сделать все и сразу, дайте себе в этот переходный ноября незначительно больше флегматичности, внутреннего покоя, разумных ограничений и отдыха".

Последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему строгим, с морозами и даже с дождем со снегом. Такой прогноз дал известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.