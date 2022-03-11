"Прятались среди эвакуированных" - под Киевом задержали шайку мародеров

Четверо мародеров задержаны под Киевом.Фото: национальная полиция

11 марта, при осмотре автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили мародеров. У водителя и трех пассажиров авто Mercedes не было документов, удостоверяющих право собственности на машину. Они направлялись из Бучи в Киев.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киевщины Ирина Пряшникова.

"Шайка мародеров обчищала супермаркеты, силой забрали машину, а затем убегала из Бучи в Киев в колонне эвакуированных граждан", - сообщила Ирина Пряшникова.

Задержанные силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи. Также во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в том числе магазины. Полиция выяснила, что все преступники ранее были осуждены за кражи и наркопреступления"

Группа мародеров задержана и доставлена ​​в ИВС.

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