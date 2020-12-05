Провели Всеукраинскую перепись населения

Пробная перепись населения проводили в 2019 году. Фото: pinterest.com

5 декабря 2001 состоялся первая Всеукраинская перепись населения. До сих пор это единственная перепись населения за время независимости Украины.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в октябре 2000 года. Впервые появилась возможность определять содержание программы переписи, а не пользоваться общей для всех бывших республик СССР.

Перепись проводили по следующим категориям: состав и родственные отношения членов домохозяйства, поло-возрастная характеристика личности и место ее рождения, семейное положение, дети, этническое происхождение, языковые признаки, гражданство, уровень образования, занятость, миграционная активность, жилищные условия, наличие земельных участков сельско-хозяйственного назначения.

Первые результаты опубликовали в 2002-2004 годах в 14-ти тематических сборниках и на сайте Госкомстата.

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По данным переписи, общая численность населения Украины в 2001 году составляла 48 млн. 457 тыс. человек. Из них горожане - 32 млн. 574 тыс. (67,2%), крестьяне - 15 млн. 883 тыс. (32,8%), мужчины - 22 млн. 441 тыс. (46,3%), женщины - 26 млн. 16 тыс. (53,7%).

Также было выявлено, что на территории Украины проживали представители более 130 национальностей и народностей, из которых большинство - украинцы - 77,8%, на втором месте оказались россияне - 17,3%.

В 2020 году планировали провести вторую Всеукраинскую перепись населения в ноябре-декабре текущего года. Однако, по словам министра Кабмина Олега Немчинова, перепись врядли проведут и в 2021 году.

Он отметил, что для этого необходимо было начать подготовку еще в марте, но из-за Covid-19 этого не произошло.

"Перепись нужно обязательно проводить, но перепись - это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На 1 апреля 2020 численность населения Украины, по оценке Государственной службы статистики, составила 41 млн 830,6 тыс. человек. За январь-март численность населения уменьшилась на 71,8 тысячи.