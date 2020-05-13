Проведение ВНО зависит от епидемобстановкы - Шмыгаль

ВНО в 2020 году состоится при условии, если это позволит епидемобстановка - Шмыгаль. Фото: УЦОКО

Внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится при условии, если эпидемиологическая ситуация в Украине позволит его проводить.

Об этом во время заседания правительства в среду, 13 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он поддержал предложение Министерства образования и науки по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля.

"Пока план такой, но, конечно, мы еженедельно смотрим и анализируем, как мы движемся, и министерство здравоохранения дает свои выводы этапности и подтверждение тех или иных дат", - отметил он.

Как сообщил премьер, в случае необходимости, возможно смещение дат проведения ВНО.

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"Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии", - добавил Шмишаль.

Министерство образования разрабатывает алгоритм проведения ВНО, учитывая эпидемиологическую ситуацию, об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина-24". "Планируем проведение ВНО с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.