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вторник, 29 июня 2021 09:12

"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину

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&quot;Протянули соломинку дружбы России&quot; - Киркоров намылился в Украину
Киркоров записал видео для украинцев. Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский артист Филипп Киркоров, который поддерживает оккупацию Крыма, хочет восстановить концерты в Украине.

Об этом заявил на видео, которое записал в честь того, что его убрали из "черного списка" Минкульта Украины, при этом не указав причину такого решения.

"Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Теперь в каждом доме Украине могут законно звучать мои песни, на телевидении могут транслировать мои шоу, и, конечно же, жду живых концертов и встреч с каждым из вас", - заявил он.

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В подписи к видео российский артист пишет, что "произошло немыслимое: чиновники услышали нас", и, конечно, что "музыка вне политики".

"Вы протянули России соломинку дружбы, и именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению", - написал Киркоров.

22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, российского артиста Филиппа Киркорова.

В министерстве уточнили, что включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.

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Комментарии

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Дата
29
июня

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