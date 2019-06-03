Против директора ГБР возбудили уголовное дело

Одним из обвинений, которые предъявляют Трубе, является злоупотребление служебным положением. ФОТО: unian.ua

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Обвиняют его в умышленном невыполнении решения суда, служебной халатности, злоупотреблении служебным положением и разглашении данных предварительного расследования.

Возбудили уголовное дело против Трубы из-за заявления от председателя и секретаря Совета общественного контроля при ГБР о совершении чиновником уголовных правонарушений. Сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день продолжается досудебное расследование. Вести его поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Директор ГБР Роман Труба уволил всех 4 руководителей без согласования со своими заместителями – непосредственными руководителями уволенных. На все обвинения в свой адрес Труба ответил, что данные о руководителях не прошли испытательный срок. В результате в ГБР разгорелся кадровый скандал, который набирает все больших оборотов.