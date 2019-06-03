Против директора ГБР возбудили уголовное дело

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6534
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 936
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4285
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2898
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2583
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2394
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7488
Фото
Все фото
8
12
5
7
6
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 333
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 783
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30835
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 9
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 16:09

Против директора ГБР возбудили уголовное дело

  Комментировать
Против директора ГБР возбудили уголовное дело
Одним из обвинений, которые предъявляют Трубе, является злоупотребление служебным положением. ФОТО: unian.ua

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Обвиняют его в умышленном невыполнении решения суда, служебной халатности, злоупотреблении служебным положением и разглашении данных предварительного расследования.

Возбудили уголовное дело против Трубы из-за заявления от председателя и секретаря Совета общественного контроля при ГБР о совершении чиновником уголовных правонарушений. Сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день продолжается досудебное расследование. Вести его поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Директор ГБР Роман Труба уволил всех 4 руководителей без согласования со своими заместителями – непосредственными руководителями уволенных. На все обвинения в свой адрес Труба ответил, что данные о руководителях не прошли испытательный срок. В результате в ГБР разгорелся кадровый скандал, который набирает все больших оборотов.

facebook.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Против директора ГБР возбудили уголовное дело». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 95882
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 44578
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 20973
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18765
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 16965
Общество
Украинцы получили платежки с "долгом" - в правительстве объяснили, что делать
Украинцы получили платежки с "долгом" - в правительстве объяснили, что делать Просмотров: 387
Заработали центры помощи для абитуриентов из Крыма и Донбасса
Заработали центры помощи для абитуриентов из Крыма и Донбасса Просмотров: 63
"Родители не верят, что именно их ребенок может заболеть" - эксперт о вакцинации в Украине
"Родители не верят, что именно их ребенок может заболеть" - эксперт о вакцинации в Украине
 Просмотров: 225
"Заправил" топливный бак янтарем и пытался выехать в Польшу
"Заправил" топливный бак янтарем и пытался выехать в Польшу Просмотров: 216
Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем столичного отеля Hyatt
Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем столичного отеля Hyatt Просмотров: 234
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
5
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 39431
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua