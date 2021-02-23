Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей

Участники акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, отобрали у правоохранителей несколько защитных шлемов, а затем сожгли их.

На одном из видео видно, что шлем с правоохранителя снимает бывший народный депутат Владимир Парасюк.

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Экс-нардеп отобрал шлем, отнес его в толпу и вернулся в гущу схваток.

В Киеве возле Офиса президента проходит акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам заключения. Активисты требуют освободить Стерненка.