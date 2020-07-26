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воскресенье, 26 июля 2020 11:08

Протесты в России: задерживают протестующих во всех городах

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Протесты в России: задерживают протестующих во всех городах
Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали и арестовали по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей. фото РИА

25 июля в ряде городов России прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске. На них задержали около 60 человек. В стране проходят акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Против него возбудили уголовное дело о двух убийствах и одном покушении на убийство.

В Москве были задержаны около 40 человек. Об этом сообщает "ВВС-Инфо" .Двое из них пытались вывесить баннер в поддержку протестующих в Хабаровске на Большом Устьинский моста. Не менее 12 человек задержали на Пушкинской площади, куда люди вышли под предлогом кормления голубей. Еще 26 человек были задержаны на акции "Левого фронта" у памятника Юрию Долгорукому. Они планировали подать в Генпрокуратуру заявление с требованием открытого суда над бывшим губернатором края Сергеем Фургала, освобождение политзаключенных и отмены запрета на публичные мероприятия в период пандемии.

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В Краснодаре, где прошло шествие в поддержку жителей Хабаровского края задержали семь человек. Четверо участников аналогичной акции были задержаны в Екатеринбурге, столько же во Владивостоке. В Сургуте полицейские задержали двух пожилых участников одиночных пикетов в поддержку хабаровчан. Некоторых задержанных уже отпустили. На одних составили протоколы, другие подписали обязательство о явке.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по дороге домой и отправили в Москву. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. По сообщению российских СМИ, речь идет об убийстве бизнесменов Евгения Зари 2004 года и Олега Булатова 2005 года и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Сам губернатор Хабаровского края вины не признает.

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