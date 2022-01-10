Протесты в Казахстане: есть ли украинцы среди погибших и задержанных

В Алматы сейчас "застряли" 116 человек из-за приостановки аэропортом обслуживания гражданских самолетов. Фото: Reuters

Украинцев среди погибших, пострадавших или задержанных в массовых протестах в Казахстане нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Он отметил, что украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну.

В Алматы сейчас "застряли" 116 человек из-за того, что международный аэропорт "Алматы" приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ, пояснил Николенко.

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"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продовольствием. Угрозы их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - написал он.

Николенко подчеркнул, что МИД прорабатывает альтернативные пути выезда украинцев граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения.

Также добавил, что учитывая силовую операцию и сложную ситуацию безопасности, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания.

Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султана прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами и иностранцами. Пассажиры рассказали журналистам о ситуации в стране. 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. Что происходит в Казастане по состоянию на утро 10 января – читайте по ссылке.