Протесты в Беларуси: люди формируют цепи солидарности

В Беларуси продолжается пятый день протестов. Фото: Reuters

Сегодня, 13 августа в Беларуси к женскому мирного протеста - цепь солидарности присоединились врачи, железнодорожники, работники крупных предприятий, МАЗа, БелАЗа, "Керамин", МТЗ и многие другие.

Ужина акции протеста и солидарности продолжают продолжаться, передает УНН.

"Да, в Баранавичах сформировался цепь женской солидарности. Акция длилась 4:00, по приблизительным подсчетам, в ней приняли участие две с половиной тысячи человек, пишет белорусское издание" Радио Свобода ". В Гродно к уличному протесту присоединились около тысячи работников" Гродно Азот " ", - говорится в сообщении.

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Как отмечает NEXTA Live в Telegram, в Бресте на акцию вышел даже священник. В городах Жодино и Солигорске люди вызывают мэров на площади и требуют справедливости.

NEXTA Live информирует, что на проспекте Независимости в Минске правоохранители задержали мужчину и женщину, их посадили в милицейский автомобиля.

В Минске милиция перекрыла подходы к площади Независимости, на котором расположены Дом правительства и здание Центризбиркома. Также наряды сил правопорядка стянуты к зданию администрации президента, там находятся более 10 автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона протестующих.