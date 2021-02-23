Протесты на Банковой: задержанный показал фото из автозака

Громко задержали на протесте в поддержку Стерненко. Фото: Facebook

В Киеве продолжаются протесты в поддержку Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы.

Людей начали задерживать силовики. Среди них - киевлянин Иван Громко, он опубликовал фото из автозака и видео на задымленной улице.

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Скорее всего, это были газовые баллончики, которые правоохранители использовали против протестующих.

Громов отметил, что успел простоять на протесте только 30 мин. После этого его задержали.

"Ну что же такое. Только поверил в положительные изменения в государстве, а здесь приговор Сергею Стерненко, а на акции в поддержку Сергея начали задержания. И меня туда же", - написал активист.

Активисты объявили о начале бессрочной акции в поддержку Сергея Стерненко. Протестующие соберутся у ОП в субботу, 27 февраля, в 12:00.