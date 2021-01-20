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среда, 20 января 2021 10:01

Протестующих из Новых Санжар приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафам

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Протестующих из Новых Санжар приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафам
Участникам протестов в Новых Санжарах объявили приговоры. Фото: npu.gov.ua

Оглашены приговоры в судебных делах по протестам в поселке Новые Санжары Полтавской области в феврале 2020 года. Тогда с огнем и камнями люди протестовали против обсервации эвакуированных из Китая граждан в санатории МВД на территории поселка.

Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции в Полтавской области.

Пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали работники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

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Также следует отметить, что суд удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного расследования об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными гражданами, находились в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. По данным Минздрава, все - здоровы.

На обсервацию эвакуированных граждан решили разместить в санатории МВД в поселке Новые Санжары.На подъездах к санаторию группа агрессивно настроенных людей забросала камнями колонну автобусов. От агрессии протестующих пострадали девять полицейских и одно гражданское лицо.

Для защиты граждан и прекращения столкновений полиция была вынуждена прибегнуть к физическому воздействию против агрессивно настроенных людей. На основании собранных доказательств 13 участников беспорядков получили подозрения в совершении преступлений, связанных с групповым нарушениям общественного порядка.

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