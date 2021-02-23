Протестующие вылезли на крышу проходной ОП: видео

Под Офисом президента продолжаются протесты. Фото: Скриншот

В Киеве на ул. Банковой продолжаются протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Активисты забрались на крышу проходной Офиса президента. Об этом сообщает Сегодня.

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Правоохранители сгоняли протестующих с крыши. Некоторые из них прыгали из административного здания в сугроб.

На видео видно, как силовики ведут людей на крыше. Митингующие в это время скандируют "Ганьба".

В Киеве начались массовые столкновения на митинге в поддержку Сергея Стерненко. Столкновения начались прямо под Офисом президента, за несколько часов до митинга полиция окружила плотным кольцом.