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"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины

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&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
В Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Украине утилизируют более 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее срок годности истек 30 октября.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет "Интерфакс-Украина".

Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования. После этого производят перерасчет на уровне каждого пункта вакцинации.

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По словам Кузина, регионы уже подсчитали эти остатки. Чиновник также объяснил, почему препарат не успели использовать до истечения срока годности.

"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это оказали определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и так далее. Случалось, что люди приходили в пункт вакцинации и просили уколоть все что угодно, только не AstraZeneca. Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий нет", - сказал Кузин.

Утилизируемый препарат AstraZeneca передали Украине как гуманитарную помощь из Европы. Пока это единственная вакцина сейчас, подлежащая утилизации. Только она имела срок годности до конца октября. Один из регионов, где вакцина пойдет в урну, Волынь - 20 тыс. доз.

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