Прошло вручение Нобелевских премий

В Осло и Стокгольме вручили Нобелевские премии. Фото: ТСН

В Осло и Стокгольме прошли церемонии вручения нобелевских премий.

Состоялась церемония вручения нобелевской премии мира – ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, сообщает Deutsche Welle.

Руководителя эфиопского правительства отметили по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей. Во время церемонии вручения Ахмед заявил, что принимает эту награду от имени эфиопов и граждан Эритреи. Вместе с тем, после объявления в октябре этого года решения о присуждении нобелевской премии мира Ахмеду отношения между Эфиопией и Эритреей снова ухудшились. Граница между двумя странами вновь закрыта, переговорный процесс забуксовал. В самой Эфиопии во время акций протеста против правительства Ахмеда было убито 86 человек. Нобелевская премия мира считается наивысшей наградой за усилия по достижению мира в мире. С 1960 года этой премией отмечают также борьбу за права человека, а с 2004 - усилия по защите окружающей среды.

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Позже в Стокгольме состоялась церемония вручения нобелевской премии по литературе и за научные исследования.

Премию по литературе вручили сразу двум лауреатам - за 2018 и 2019 годы. Награды получили австриец Петер Гандке (премия за 2019 год) и польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук (премия за 2018 год). Токарчук родилась в городе Сулехуве на западе Польши в семье выходцев с Украины. Во время церемонии в Стокгольме состоялась акция протеста против награждения Гандке. В акции принимали участие около 200 человек. Во время войны в бывшей Югославии Гандке отстаивал сербскую позицию.

Также в Стокгольме нобелевские премии по медицине, физике, химии и экономики получили 12 ученых.

Исторический роман "Книги Якова" польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук издали на украинском. Книга объемом 920 страниц вышла в киевском издательстве "Темпора".