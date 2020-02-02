Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине

Фото: ТСН

В пятую годовщину смерти музыканта Кузьмы Скрябина устроили автопробег.

Около 50 автомобилей проехали из центра Кривого Рога к месту гибели музыканта в с. Лозоватка Криворожского р-на Днепропетровской обл, где погиб музыкант, сообщает ТСН.

Автопробег проводится ежегодно. В этом году в мероприятии приняли участие около 50 машин. В Лозоватая состоялась панихида по музыканту, Люди вспоминали истории о нем и возложили цветы к памятнику.

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Кроме жителей Кривого Рога к месту гибели Кузьменко съехались люди со всей Кировоградщины и Днепра.

2 февраля 5 лет назад в аварии погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Музыканту было 47 лет. В тот день Андрей на своем авто Toyota Sequoia возвращался с концерта в Кривом Роге.