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четверг, 03 сентября 2020 09:48

"Прощайте, маршрутки" - в Мининфраструктуры предлагают новый законопроект

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&quot;Прощайте, маршрутки&quot; - в Мининфраструктуры предлагают новый законопроект
В министерстве предлагают заменить конкурсы перевозчиков на закупки через Prozorro. Фото: Ольга Стенько

Законопроект о порядке закупки транспортных услуг, который изменит правила перевозок пассажиров, предложили в Министерстве инфраструктуры.

О его основных моментах рассказала советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

"Новым законопроектом выбор поставщика, который предоставляет транспортные услуги, переводится с конкурса на Prozorro. Транспортная услуга будет закупаться через открытый конкурс в Prozorro по принципу километража. То есть определяется километраж маршрута и умножается на предполагаемую цену самоокупаемости и маленькую доходность по ранее определенной формуле. Упрощенно это значит, что и перевозчикам будет более выгодно перевозить, и больше будет конкуренция. А высокая конкуренция - это всегда в результате хорошо для жителей", - рассказала советник министра.

По ее словам, сейчас маршруты распределяются через конкурсы которые не всегда прозрачные и часто содержат коррупционную составляющую. Прибыль же перевозчика формируют собранные с каждого пассажира деньги, поэтому так часто происходит дискриминация льготников, проезд которых местные органы не всегда компенсируют в полном объеме. Соответственно, перевозчику часто не хватает средств для зарплат и сопутствующих расходов, поэтому речь о качественных услугах в такой ситуации не идет.

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По мнению Мерило, транспортная реформа не только простимулирует конкуренцию, но и прекратит дискриминацию льготных пассажиров, ведь получив оплату за километраж, перевозчику будет все равно, сколько пассажиров и каких категорий получают его услугу. Кроме того, увеличивая доход перевозчика, можно рассчитывать на высокое качество услуг, требования к которым будут определены отдельным постановлением Кабмина.

"Такую реформу однозначно можно назвать "конец старым маршруткам". Она повысит качество и безопасность для пассажиров и дополнительно мотивировать перевозчиков и водителей устанавливать терминалы для оплаты банковской картой или картой жителя, так как это уже не влияет на их доход. Надеюсь, постепенно мы сможем попрощаться со старыми маршрутками, чтобы потом вспоминать их только в историях и шутках прошлых времен", - добавила Мерило.

А также рассказала, что в министерстве работают над получением нового кредита от Европейского инвестиционного банка для обновления городского транспорта, чтобы на некоторых маршрутах города могли бы перейти с маршруток на новые автобусы и электротранспорт.

Частные перевозчики столицы, транспорт которых работает в режиме маршрутных такси, обратились к мэру Виталию Кличко с просьбой скорректировать функционирование пассажирских перевозок в городе. Зарегистрированное обращение к мэру опубликовали на странице в Facebook Ассоциации перевозчиков г. Киева и Киевской области.

В документе транспортники отмечают, что из-за карантина пассажиропоток сократился в 2 раза, а расходы на обслуживание подвижного состава - возросли. Выручка от перевозок уменьшилась в 2-4 раза. Многие предприятия оказались на грани банкротства.

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Дата
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