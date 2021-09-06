Проповедника именовали апостолом. Церковный праздник 6 сентября

6 сентября православная церковь чтит память святого Евтихия. Его прозвали апостолом за формирование христианской веры на местах своих проповедей.

Евтихий был учеником святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Однако в число 70 апостолов, которые были приближены ко Христу, не входил.

Автор: pinterest.com Евтихий проповедовал христианство в городах. За это его пытались убить

Мученик родился в Севастии в начале I века. Учеником Иоанна Богослова он решил стать, когда услышал рассказы о Спасителе.

Затем вместе с апостолом Павлом в городах проповедовал Слово Божие. Сам также посетил многие страны.

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За христианскую веру он потерпел много мучений. Его пытались сжечь, скормить хищникам, морили голодом, однако Бог спасал его от смерти. Евтихий мужественно перенес все страдания и не предал веру.

Старшие проповедники назначили святого епископом. После смерти его причислили к лику 70 младших апостолов.

День Ангела сегодня празднуют Георгий и Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.