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понедельник, 21 февраля 2022 04:37

"Пролежал почти трое суток и выжил" - Вакарчук рассказал историю песни о бойце АТО

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&quot;Пролежал почти трое суток и выжил&quot; - Вакарчук рассказал историю песни о бойце АТО
На "Голосе страны" Вакарчук рассказал о песне, написанной в 2015 году. Фото: скриншот с видео

На шоу "Голос країни-12" учитель из Винницкой области Александр Захаров спел песню "Океана Эльзы", посвященную бойцу АТО.

Об этом сообщает ТСН.

Но композицией "Мить" он не смог развернуть кресла тренеров.

После этого Святослав Вакарчук рассказал, что эту песню он написал о бойце АТО, получившем ранения под Дебацевым.

"Одного парня ранили, осколком гранаты ему оторвало руку. Это был февраль. Он потерял сознание, но пролежал почти трое суток и выжил. Поскольку он лежал долго на снегу, обморозил все, он потерял еще и две ноги. Я очень переживал, как я его увижу, а когда я его увидел – он улыбался. Был счастлив, что он жив", – рассказал Вакарчук.

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Певец сказал, что сейчас они дружат и вместе посещают футбольные матчи. Композицию об атовце артист написал в 2015 году.

"Он настолько меня тогда вдохновил. Весна, которая наступает через мгновение - о нем", - поделился певец.

На сцене "Голоса страны - 12" автор песен и исполнительница Екатерина Офлиян исполнила песню, написанную для Тины Кароль. Во время выступления на сцену неожиданно вышла Кароль. Автор впервые увидела певицу. Они вместе спели "Найти своих", от чего Потап не сдержал слез.

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