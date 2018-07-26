Произошло смертельное столкновение автомобилей, погиб 1 человек

Смертельное ДТП в Днепропетровской области. Фото: ДСНС

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали спасатели, на дороге столкнулись два автомобиля Hyundai Sonata в котором находилось три человека и ВАЗ 21053, в котором находились также три человека.

С автомобилей людей освобождали спасатели. На месте происшествия работало пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники, а также 2 кареты "скорой помощи". Медики оказали помощь пяти пострадавшим, один человек погиб.

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В селе Нагорное Сколевского района Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла смертельное авария. Во время столкновения автомобилей Mercedes, Citroеn и "Таврия" один человек погиб.