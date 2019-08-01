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четверг, 01 августа 2019 07:17

Прохладнее и мокро: в каких областях ожидать ливни

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Прохладнее и мокро: в каких областях ожидать ливни
1 августа в отдельных областях Украины ожидаются существенные осадки с грозами и даже ливни. Фото - uamodna.com

Сегодня, 1 августа, в отдельных областях Украины ожидаются существенные осадки с грозами и даже ливни.

Погода не порадует жителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской области - там пойдут дожди, а в Карпатах - осадки в виде ливней, сообщает Украинский гидрометцентр.

На остальной территории страны осадков в целом не ожидается, разве что в Сумской и Черниговской области пройдет небольшой дождь.

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Скорость ветра будет в пределах нормы - от 5 до 10 м/с, температура в среднем снизится на пару градусов. Ожидается от +18 до +23 по Украине. Ближе к морю - комфортная погода для курорта - сухо и от 25 до 29 тела.

Синоптики предупреждают также, что ночью ощутимо похолодает - будет от +9 до +14 градусов.

Со второй половины августа жары ждать не стоит. К концу лета будет + 19 ... 22 ° C и ниже, пройдут дожди.

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