Программа развития молодежи стартовала в 19 интернатах

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11745
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1827
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7335
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6957
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41301
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3501
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2367
Фото
Все фото
5
6
4
7
6
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
В Киеве зацвели сакуры
В Киеве зацвели сакуры
&quot;Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане&quot; - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
"Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане" - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Видео
Все видео
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5958
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7713
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1917
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 576
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 12:37

Программа развития молодежи стартовала в 19 интернатах

  Комментировать

22 октября начался новый этап Программы развития молодежи. Образовательный проект помогает выпускникам школ-интернатов подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступлению в вузы. Программа поддерживает 19 школ-интернатов в 10 областях Украины, где учатся более 1,5 тыс. старшеклассников. Проект с 2015-го реализуют компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" и общественный союз "Освитория".

Автор: Фото предоставлено пресс-службой Кока-кола Беверджис Украина
  Организаторы открывают новый этап Программы развития молодежи в Ананьевской школе-интернате
Организаторы открывают новый этап Программы развития молодежи в Ананьевской школе-интернате

Официальное открытие этапа состоялось в Ананьевской общеобразовательной школе-интернате I-III ступеней Одесской области. Заведение присоединилось к проекту в этом учебном году.

"Расширяем географию проекта и радушно приветствуем 5 новых присоединившихся школ-интернатов, — говорит Андрей Бублик, директор по связям с общественностью компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина". - Наша цель - помочь самой уязвимой и наименее защищенной молодежи получить доступ к образованию и профессии, обеспечить лучшее будущее".

В рамках проекта образовательные учреждения оборудуют компьютерными классами для онлайн-обучения. Детям предоставляют доступ к учебным вебинарам и онлайн-курсам по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому языку и биологии. Школьники проходят вебинар по профориентации, чтобы определиться с будущей профессией.

"Нас впечатляют и вдохновляют результаты прошлого года — 88 процентов выпускников интернатов, где действовала программа, поступили в вузы. Профориентация по тесту "Magellano университет" помогла 65 процентам выбрать профессию по призванию", - говорит председатель "Освитории" Зоя Литвин.

Дирекции школ-интернатов подают заявки на участие в проекте. Организаторы выбирают образовательное учреждение в открытом конкурсе. Ключевой момент - количество выпускников.

"Верим, что программа развития молодежи поможет ученикам лучше подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в вузы. Поэтому педколлектив охотно присоединяется к сотрудничеству ради будущего воспитанников", — говорит Людмила Кириллова, директор школы-интерната в Ананьеве.

Организаторы программы планируют расширить географию проекта и привлечь новые учебные заведения.

Дети учатся в игре

Подготовка школьников в рамках программы развития молодежи происходит на сайте iLearn.

"Это уникальная платформа, не имеющая аналогов в Украине, — говорит менеджер по реализации программы Ирина Плешакова. — Во время регистрации на платформе пользователь получает уникальный код и становится участником программы. За просмотр вебинаров и прохождение онлайн-курса получает виртуальную валюту — учибаксы. Их можно тратить на подарки в нашей программе".

Пользователи выбирают виртуального героя, могут его улучшать и обновлять полученные учибаксы. Ученики, которые достигли наивысшего уровня, участвуют в розыгрыше сувенирной продукции от компании "Кока-Кола" и главного приза — Apple MacBook. Геймификацию обучения на платформе iLearn ввели в прошлом году. Это в четыре раза увеличило количество участников и мотивировало выпускников участвовать в вебинарах и онлайн-курсах.

"Современное онлайн-образование — это коротенькие интересные лекции на 5-7 минут. Их разрабатывают учителя с опытом подготовки детей к внешнему независимому оцениванию. При создании курса учитываем потребности нового поколения. Добавляем хорошую визуализацию, все происходит в интересной интерактивной форме", — говорит Плешакова.

PR
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Программа развития молодежи стартовала в 19 интернатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 21015
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 18244
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 16002
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 15275
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15148
Общество
Болезненная потеря: в возрасте 92 лет умерла Садако Огата
Болезненная потеря: в возрасте 92 лет умерла Садако Огата Просмотров: 180
"Катя в последний раз сидит" - отец Гандзюк опубликовал последнее фото активистки
"Катя в последний раз сидит" - отец Гандзюк опубликовал последнее фото активистки Просмотров: 306
Интернет для каждого села: правительство подписало меморандум с мобильными операторами
Интернет для каждого села: правительство подписало меморандум с мобильными операторами Просмотров: 243
Рассказали, как земельная реформа поможет привлечь инвестиции
Рассказали, как земельная реформа поможет привлечь инвестиции
 Просмотров: 72
Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине
Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
Голосов: 46657
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua