Прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов. Фото: Pixabay

В воскресенье, 28 ноября, в Украине ожидаются дожди в западных и южных областях. Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Днем в западных и южных регионах завтра ожидаются дожди, при том осадки возможны и ночью. Температура воздуха составит:

- на западе днем от +6 до +8, а ночью - от 0 до +3;

- на севере днем от +5 до +8, а ночью - от -1 до +1;

- на востоке днем от +6 до +8, а ночью - от +3 до +5;

- на юге днем от +11 до +13, а ночью - от +3 до +5;

- в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +1 до +3.

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В столице в воскресенье будет облачно и без существенных осадков. Днем воздух прогреется от +8 до +10. Температура ночью составит - от +1 до +3.

Зима придет в Украину по графику. Декабрь будет теплым, а февраль обещает быть снежным. На Новый год и Рождество ожидаются сильные морозы до -30°С.