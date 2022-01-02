Прогноз погоды на 2 января: украинцев ожидает небольшой мороз и немного снега

После теплой температуры на Новый Год на территории Украины ожидается незначительное понижение температуры, сильных снегопадов ожидать не стоит.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В воскресенье, 2 января, день пройдет без осадков, прогнозируют синоптики. Лишь ночью с воскресенья в понедельник на востоке может пройти мокрый снег.

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На дорогах местами гололедица. Температура ночью от -1°С до -6°С, а на востоке и юге около нуля. Днем от -3°С до +2°С тепла, в западных областях до +6°С.

В Киеве и области в воскресенье, 2 января, без осадков. Температура будет колебаться от -2 до +2°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.