Прогноз на 4 сентября: этот любовный гороскоп не оставит равнодушным ни один знак зодиака

Ссоры в доме будут возникать по малейшему поводу. Большинство дел невозможно будет довести до конца. Фото: pixabay.com

4 сентября нагрузка на ваш кошелек растет. Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму. Но за хлопотами не забывайте звонить и писать сообщения дорогим людям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день обещает мало приятных событий, - говорит астролог. - Люди будут вести себя довольно грубо. Ухудшается криминогенная обстановка. Ссоры в доме будут возникать по малейшему поводу. Большинство дел невозможно будет довести до конца. Лучше разрушать, чем строить в такое время. Будьте готовы действовать по устоявшимся графику. Наблюдайте за ходом событий. Удерживайте внутреннее равновесие. Поэты, журналисты и преподаватели будут работать вдохновенно".

Овен

Ваше подавленное настроение не будет способствовать улучшению атмосферы в доме. Следите за интонацией. Подбирайте слова.

Телец

Вы будете чувствовать себя неуверенно среди незнакомых людей. Не стоит пытаться завязать новое знакомство. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Близнецы

Вы можете незаметно превратиться в недовольного ворчуна. Находите повод для хорошего настроения. Не огорчайте близких.

Рак

Внимательно отнеситесь к личной переписки. От ваших писем будет зависеть дальнейшая судьба новых отношений.

Лев

Вы перестаете понимать мотивы поведения любимых. Не стоит насаждать кому-то свои представления о жизни. Просто верьте им. Смотрите с оптимизмом в свое будущее.

Дева

Новые знакомые могут настаивать на встрече. Вежливо откажитесь от свидания. Вам нужно разобраться со своими планами на будущее.

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Весы

День не обещает ярких романтических событий. Холодность партнеров будет подавлять. Глубоко не переживайте по этому поводу. Они увлечены собственными делами.

Скорпион

В любимых возникать сомнения в искренности ваших чувств. Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ним. Не заменяйте теплые объятия остроумным красноречием.

Стрелец

Вас будет подавлять однообразие личной жизни. Не стоит мечтать о невозможном. Позвольте себе пофантазировать. Сделайте свой мир ярким.

Козерог

Сходите с любимыми на выставку или в театр. Получайте вместе эстетическое наслаждение. Устройте после романтический ужин. Сделайте друг другу незабываемый подарок.

Водолей

Давние отношения будут держаться по привычке. Общение не будет интересным для вас. Внесите что-то новое в семейную жизнь.

Рыбы

Конструктивного диалога между вами и партнерами не будет. Пусть вместо слов говорят ваши поступки.

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