Продажу билетов на "Евровидение-2019" в Израиле приостановили

На Евровидение приостановили продажу билетов. Фото: Ракурс

Организаторы "Евровидения-2019" прекратили продажу билетов на предстоящее шоу "до дальнейшего уведомления".

Это было сделано после того, как была выявлена "попытка различными сторонами вмешиваться в процесс продажи". Кроме того, обнаружилось, что сотни билетов на лучшие места были проданы журналистам и спортивным деятелям, а не фанатам. В частности, билетные преференции получили ведущие "Евровидения" Эреза Тал и Асси Азар, сообщает The Jerusalem Post.

Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины.