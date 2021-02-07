Проблемы со зрением и зубами - медицинский гороскоп на 7 февраля

Не стоит подбирать очки. Улучшить зрение помогут упражнения для глаз. Фото: pixabay.com

7 февраля не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"У многих возможны проблемы со зрением, - говорит астрологиня. - Откажитесь на время от смартфонов и планшетов. Не стоит подбирать очки. Улучшить зрение помогут упражнения для глаз. В Овнов, Тельцов и Водолеев возможные проблемы с зубами. Не затягивайте с лечением кариеса. Пользуйтесь зубной нитью и отбеливающими пастами".

Овен

Могут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы.

Телец

В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго.

Близнецы

Обращайтесь осторожно с огнеопасными веществами. Соблюдайте правила безопасности при использовании фейерверков.

Рак

Не допускайте интеллектуальной перегрузки. Так можно спровоцировать спазмы сосудов головного мозга. Пейте чай с медом.

Лев

Отложите операции на органах дыхания. Лечить гайморит методом прокола не следует. Придется потом повторять эту процедуру.

Дева

Не находитесь в течение длительного времени в душных помещениях. Перед сном хорошо проветривайте комнату.

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Весы

Усильте уход за кожей рук. Пользуйтесь резиновыми перчатками во время выполнения работы по дому. Вечером сделайте массаж рук.

Скорпион

Вы будете иметь хорошее самочувствие. Поддерживайте организм в хорошей физической форме. Время избавиться от вредных привычек.

Стрелец

Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием.

Козерог

Отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время.

Водолей

Усильте уход за зубами. Избегайте развития кариеса. Но только в случае крайней необходимости обращайтесь этого дня к стоматологу.

Рыбы

Возрастает нагрузка на нервную систему. Трудно будет контролировать эмоциональное состояние. Ищите эффективные средства релаксации. Пейте успокоительное.

Почему эти выходные такие особые и каким знакам зодиака удастся больше.