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пятница, 30 апреля 2021 11:03

Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность

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В социуме сложилось мнение, что первого ребенка женщинам стоит рожать в возрасте до 25 лет. Но многие из них не чувствуют, что эмоционально и физически к этому готовы. Часто женщины достигают эмоциональной зрелости только после 30 лет.

По результатам хороших анализов женщине рожать и после 40 лет, — рассказывает Gazeta.ua заслуженный врач Украины, репродуктолог ICSI Clinic Александр Дарий.

Автор: Александр Дарий
  До какого возраста можно отсрочить беременность
До какого возраста можно отсрочить беременность

Какой, с вашей практики, средний возраст женщин, рожающих впервые?

На сегодня самым популярным возрастом женщин, которые рожают впервые, является 28-35 лет.

Как на это повлияло на развитие медицины? Когда появились новые возможности?

За последние 20 лет изменились технологии. Успешность программ значительно увеличилась. То, что раньше казалось фантастикой и трудно поддавалось решению, сейчас достигают достаточно просто.

Новейшие медицинские возможности играют большую роль для категории пациенток от 40 лет. Вот там современные медицинские технологии лучше показывают свои ведущие качества. Речь идет о программах с генетическим анализом эмбрионов. Когда женщины рожают после 40 лет, существует большая вероятность, что эмбрион будет иметь хромосомную патологию. Такие программы позволяют выявить, имеет ли эмбрион хромосомные патологии.

Говорят, что нужно рожать ребенка как можно раньше? Действительно ли это так? От чего это зависит?

С точки зрения биологии, это действительно так. Желательно родить до 35 лет. Однако наша современная жизнь немного другая, чем биология. Биология и социальная жизнь не всегда совпадают. Нужно принимать во внимание оба фактора при планировании беременности женщины. Они оба важны.

Проблемы только в состоянии сосудов, мышц?

Во-первых, проблема в качестве состояния яйцеклеток или ооцитов. Дело в том, что после 35 лет катастрофически уменьшается качество ооцитов. Примерно в 10 раз. Это увеличивает вероятность хромосомных патологий в яйцеклетках, которые дает организм. Если до 35 лет частота хромосомных патологий является относительно приемлемой, то после этого возраста резко возрастает. Проблемы с сосудами также могут возникать, но это более медленный процесс. Он не такой быстрый по сравнению с качеством яйцеклеток.

С одной миллиона фолликул при рождении девочки у нее остается 300 тыс. в момент полового созревания, 25 тыс. — до 37 лет и 1000 — в 51 года? Может ли это корректировать медицина?

Стоит помнить, что в начале беременности в плоде ребенка формируются яичники и яйцеклетки. Их количество намного больше. Это может быть 1,5 или 2,5 млн фолликул. В этом случае вы видите, как быстро прогрессирует уменьшение количества яйцеклеток. На сегодня медицина не может вмешиваться в процесс формирования яйцеклеток. Все яйцеклетки формируются в утробе матери. Новые создать невозможно. Это отличие женской репродуктивной системы от мужской. У мужчин все происходит наоборот.

Насколько можно отсрочить рождение ребенка?

Существуют социальные вещи и жизнь, а есть биологические аспекты. С точки зрения биологии, желательно родить до 35 лет. С точки зрения социальных моментов, женщины могут планировать беременность и после 40 лет. Очень важный момент, который имеем сегодня, — это так называемая программа "Отсрочки материнства". Речь идет о том, что в молодом возрасте, когда есть хорошие яйцеклетки, но нет плана рождения ребенка, женщина сдает и замораживает свои яйцеклетки. Они хранятся до тех пор, пока она не примет решения о рождении ребенка. Это может быть в любом возрасте. И после 40 лет, и ближе к 50 годам.

Чем процесс вынашивания ребенка у 40-летней женщины отличается от беременности 20-летней?

Большой процент экстрагенитальной патологии. С возрастом может ухудшаться качество сосудов, появляться признаки сахарного диабета. Могут также возникать проблемы с другими органами. В этом случае беременность, осложненная соматическими заболеваниями, протекает очень непросто. Иногда случаются ситуации, когда терапевты ставят противопоказания женщинам еще до начала программы беременности. Потому что это становится неприемлемым с точки зрения возможных рисков для жизни пациенток.

Как женщине 40 лет подготовиться к вынашиванию?

Во-первых, происходит обследование, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины. В нем есть базовый объем обследований, который касается состояния здоровья женщины. К тому же, стоит получить консультацию эндокринолога. Женщины сдают много анализов различных направлений. Нужно иметь хорошие показатели, чтобы войти в беременность после 40 лет. И конечно, каждая пациентка проходит гинекологическое обследование.

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С чем может быть связано то, что женщина не может длительное время забеременеть? Зависит ли это также от мужчины?

Как правило, когда не наступает беременность, мужчина отправляет женщину на обследование. Некоторые обследуются годами и все хорошо. Затем доходит дело до мужа и оказывается, что он может иметь ряд причин, из-за чего не наступает беременность. На сегодня, статистика свидетельствует, что третья часть проблем не наступления беременности — это вопросы, связанные с женским здоровьем. Третья часть связана с мужским здоровьем, остальные — общие проблемы супругов. Самой распространенной проблемой ненаступления беременности по женскому фактору является трубно-перитонеальный фактор, когда отсутствуют маточные трубы или они являются непроходимыми. Вокруг них может возникать сильный спаечный воспалительный процесс.

Кроме этого, очень важным моментом является эндокринологический фактор, когда есть вопрос с повышением уровня гормонов. Например, пролактина. Проблемы могут возникать и с яичниками, которые неправильно работают. Тогда фолликулы не могут самостоятельно расти. Может быть также эндометриоз, когда появляются участки разрастания слизистой оболочки матки на местах, где она в принципе не должна быть. Эндометриоидные кисты могут возникать в яичниках. Эндометриоз может прижиться на кишечнике или мочевом пузыре. То есть это может быть такой генерализованный процесс, который сильно меняет иммунитет женщины.

Существуют ли еще другие способы для борьбы с ненаступлением беременности?

Нужно оценить состояние здоровья супругов. Есть пять причин, по которым может не наступать беременность. Во-первых, надо определить, есть ли проблемы со сперматозоидами. Во-вторых, определить наличие или отсутствие проблем с маткой. В-третьих, имеет ли женщина проблемы с овуляцией. В-четвертых, определить состояние маточных труб. И последний, пятый фактор — это состояние вокруг маточных труб: есть ли спаечный процесс или эндометриоз

После этого можно понять, где крылась причина и каким технологическим подходом эту причину можно устранить.

За сколько времени стоит планировать беременность? Что стоит для этого делать?

Достаточно одного месяца на обследование. За это время женщины проходят ультразвуковое обследование, проверяют состояние матки и яичников. Обследование может происходить и несколько раз. Это необходимо для того, чтобы определить правильный рост фолликула. Проверяют также гормональный фон и цитологию. Человек сдает спермограмму. На сдачу анализов супругам достаточно одного месяца.

Проблема переношенной беременности и запоздалых родов является чрезвычайно актуальной в современном акушерстве и перинатологии из-за того, что частота этой патологии является высокой, остается в пределах 3,5-16,0% и не имеет тенденции к снижению. Также важность этой проблемы обусловлена ​​значительным количеством осложнений течения запоздалых родов, а также высокой неонатальной заболеваемости и перинатальной смертностью переношенных детей.

Автор: Алёна Лищук
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