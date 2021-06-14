Прививки от коронавируса планируют делать каждый год

Минздрав уже обратилось к Национальной технической группе экспертов Украины. Фото: pixabay.com

В Украине возможно введение ежесезонной вакцинации против коронавируса. Министерство здравоохранения проводит соответствующую подготовку.

Пока неизвестно, когда и каким образом это будут реализовывать. Детали станут известны после данных исследований по продолжительности иммунитета после прививок, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ.

Минздрав ведет переговоры с компаниями о поставках препаратов для вакцинации в 2022-2023 годах.

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"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчинена Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию во всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности поствакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два, с этого и будет выходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периода, когда лучше это делать", - отметил Ляшко.

9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививки, нужно зайти на сайт Helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи пришлют смс-сообщением, которое нужно показать на входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".