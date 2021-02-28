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воскресенье, 28 февраля 2021 15:03

Прививки от Covid-19 придется делать регулярно

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Прививки от Covid-19 придется делать регулярно
Шахин считает, что прививаться придется ежегодно. Фото: Reuters

Делать прививки от Covid-19 придется ежегодно или раз в 1,5 года.

Такие меры помогут предотвратить повторное распространение вируса. Об этом заявил директор компании-разработчика вакцины от коронавируса BioNTech Угур Шахин.

Он также подчеркнул, что самый простой способ для защиты от новых штаммов коронавируса - вводить в организм 3-ю дозу вакцины.

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"Этот вариант может спровоцировать такую ​​иммунную реакцию, что даже наиболее заразный штамм не сможет ее преодолеть", - убежден руководитель BioNTech.

Шахин отметил, что после вакцинации количество людей, которые получают положительный результат теста на коронавирус уменьшается на 92%.

Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech / Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от Covid-19. В ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.

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