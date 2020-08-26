Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и методологии RAB - нардеп Буймистер

С ставкой 3% на старые активы мы получим отрицательный денежный поток - Буймистер. Фото: Reuters

При предложенной НКРЭКУ ставке на старые активы 3% будет сорвана программа приватизации госпакетов облэнерго. Такое мнение высказала народный депутат Людмила Буймистер на заседании НКРЭКУ.

26.08.2020 государственным Регулятором НКРЭКУ была принята Методика стимулирующего тарифообразования с разделением активов компании на "старую" базу со ставкой доходности в 3% и "новую" базу со ставкой доходности в 16,74%. Народный депутат Людмила Буймистер высказала сомнения, что такой подход будет способствовать приватизации.

"С такой ставкой 3% на старые активы мы получим отрицательный денежный поток. Это означает, что и Программа приватизации, которая сегодня у Фонда государственного имущества, будет де-факто обесценена, потому что я прекрасно понимаю, что если методология показывает отрицательный денежный поток, то мы не получим того эффекта от приватизации. У нас закладываются из года в год поступления от приватизации в бюджет нашей страны, но с такой методологией мы не получим того эффекта, которого мы хотим достичь", - отметила Буймистер.

Буймистер отмечает, что причина в отрицательном денежном потоке, к которому приведут такие ставки: "Я посчитала модель с предложенными тремя и пятнадцатью процентами 15,72% которые сегодня есть в проекте постановления. Я вижу у себя отрицательный денежный поток во многих облэнерго в нынешних условиях. И особенно этот отрицательный денежный поток мы будем наблюдать именно на государственных облэнерго, которые находятся в значительно худшем денежном состоянии, чем некоторые другие облэнерго в нашей стране".

Напомним, ранее Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнрего" высказал мнение, что при параметрах RAB-регулирования от НКРЭКУ облэнерго не смогут привлекать ни инвестиции, ни кредиты в обновление сетей.