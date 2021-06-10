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четверг, 10 июня 2021 18:47

Приватбанк выпустил радужный дизайн для карточек

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Приватбанк выпустил два новых виртуальных дизайна карт, посвященные равенства и правам ЛГБТ+.

"Все имеют право на уважение, безопасность и свободу. Даже если эти люди не похожи на вас. Разные, но равные", - комментируют в Приватбанке.

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Этот дизайн можно применить для универсальных карт MasterCard. Для этого нужно зайти в мобильное приложение Приват24, выбрать карточку и зайти в настройки.

В прошлом году сервис Uklon установил на странице Facebook радужную аватарку в поддержку КиевПрайда.

Автор: ПриватБанк
  ПриватБанк выпустил новый дизайн карт
ПриватБанк выпустил новый дизайн карт

Государственный Приватбанк начнут готовить к продаже после завершения кризиса через Covid-19. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы.

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10
июня

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