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понедельник, 10 января 2022 16:33

Приватбанк предупредил о новом мошенничестве: как уберечься

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Приватбанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплаты 1 тыс. грн.

Ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах, сообщила пресс-служба банка.

"Некоторым клиентам поступают сообщения якобы от имени банка с текстом вроде: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам", - говорится в сообщении.

Автор: privatbank.ua
  Приватбанк предупредил о новой мошеннической схеме
Приватбанк предупредил о новой мошеннической схеме

Мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить данные для входа в аккаунт "Приват24".

"Банк просит не открывать такие сообщения и не реагировать на подобные предложения денежных компенсаций, подарков или выплат. Они инициированы для кражи логинов и паролей", - добавляют в финучреждении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выплата за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новом мошенничестве

В Украине преступники разработали новую мошенническую схему. Предлагают вознаграждение за опрос в интернете. Киберполиция предупредила украинцев об опасности.

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Дата
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