Притула высмеял телеканал Коломойского

Комик и волонтер Сергей Притула вместе с коллегами высмеял телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского, который снимает мелодрамы на русском языке.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook.

"Руководство коллег из "плюсов" усвоили!", - написал Притула и сыграл сценку.

- Согласись, кум. По-украински ты бы так не сыграл, - говорит коллега комику.

- Ну "тональность" же для драмы не та, - отвечает Притула.

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Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Елена Еремеева заявляла: "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии".

Телеканал комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском.