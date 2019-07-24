Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине

Притула говорит, что надо принять закон, который запретит пророссийским СМИ соответствующую пропаганду. Фото: i.obozrevatel.com

То, что в Украине появилось много людей, которые после пяти лет войны в Донбассе не считают Россию врагом, надо связывать с работой телеканалов, которые отрабатывают кремлевские тезисы.

Чтобы эта тенденция исчезла, таким СМИ надо законодательно ограничить возможность вести антиукраинскую пропаганду - рассказал шоумен Сергей Притула в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Каждый четвертый украинец, который не считает Россию страной-агрессором, он же не взялся просто так. Он такой, потому что совершенно известны и понятны каналы, которые собираются делать телемосты с пропагандистскими российскими каналами. NewsOne, есть 112, который хочет показывать фильм Оливера Стоуна с главным героем Медведчуком и Путиным, есть "НАШ" Мураева, который открыто заявляет, что "у нас гражданский конфликт", что на "нас никто не напал", что "войну на Донбассе решили Турчинов и Яценюк". Турчинов с Яценюком с триколорами ходили и захватывали райгосадминистрации и отделение милиции ", - пояснил он неутешительные изменения в украинском обществе.

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Притула подчеркнул, что такие медиресурсы могут заниматься бизнесом, зарабатывать на производстве контента и рекламе, однако их необходимо поставить на место в плане информационной войны против собственной страны.

"Они по своим каналам пропихивают вот эту дезу, российскую пропаганду в мозги людям, которые сидят перед этим телеком, открыв рты, и кроме них другого источника информации никакой нет", - возмутился шоумен.

Шоумен и волонтер Сергей Притула, который баллотируется по списку "Голос", готов стать спикером, если будут такие возможности.Об этом он заявил при входе на участок в воскресенье.