Пристайко рассказал подробности визита руководства НАТО в Украину

Пристайко рассказал о приезде делегации НАТО в Украину. Фото: Politeka

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал подробности визита делегации Североатлантического совета НАТО в Украину.

По его словам, приезд руководства НАТО связан с вопросом безопасности в Черном море, передает Радио Свобода.

"Визит Североатлантического совета, а так называется руководящий орган НАТО, в Одессу и в Киев - это как раз свидетельство и желание послов стран альянса понять ситуацию в Черном море. Вопрос черноморской безопасности - это как раз тема нынешнего визита НАТО в Украине. Получение помощи на черноморском фронте - это и есть для нас сейчас приоритет ", - отметил Пристайко.

В Одессе представители НАТО встретятся с руководством, украинскими моряками и курсантами, а также посетят иностранные военные корабли. После этого они поедут в Киев, где встретятся с военно-политическим руководством государства.

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"Мы надеемся, что обе эти части позволят получить четкое представление и утвердить, например, пакет помощи Украине в Черном море, который так и называется "черноморский пакет", предложенный альянсом Украины", - подчеркнул Пристайко.

В представительстве НАТО в Украине поддержали выполнения Минских соглашений, в частности согласования "формулы Штайнмайера". Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.